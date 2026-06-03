На фоне российских ограничений премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня обсудят поддержку Еревана со стороны ЕС, сообщает армянская служба радио «Свободы» со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их данным, Евросоюз готовит для Армении финансовую помощь и преференциальные торговые условия. Речь идёт об Автономных торговых мерах, которые позволят отдельным армянским товарам поступать на рынок ЕС без пошлин и квот.

Такой механизм Брюссель обычно применяет для поддержки партнёров в кризисных ситуациях и их более глубокой интеграции в европейский рынок.