Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с сыном Адамом в форме с погонами офицера и в окружении спецназовцев, которых он назвал «настоящими смертниками». Кадры опубликованы в Telegram.

На выложенных кадрах запечатлено построение спецназа рядом с автомобилями с работающими проблесковыми маяками и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров провел для отца экскурсию по салону одного из броневиков, а также проскандировал несколько лозунгов. На всех автомобилях с «мигалками» оказались номера с цифрами 13 — это число постоянно использует сын главы Чечни.