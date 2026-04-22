США уведомили Израиль, что глава президент США Дональд Трамп продлил срок прекращения огня с Ираном до воскресенья, 26 апреля, сообщает обозреватель Ynet Итамар Айхнер.

В Израиле при этом не верят, что за оставшееся время стороны смогут договориться.

Ключевая проблема переговоров — не столько разногласия по ядерной теме, сколько структура власти в самом Иране. Переговоры ведут одни, а решения принимают другие — радикальные элементы в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), которые рассматривают любое соглашение как капитуляцию и фактически блокируют компромисс.

Дополнительные дни, по замыслу Трампа, должны были заставить их смягчить позицию, но признаков этого пока нет.