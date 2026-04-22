Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

«В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.