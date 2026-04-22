Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил «Белый город».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, исполнительный директор проекта «Белый город» Руслан Садыхов проинформировал президента Латвии о реализованных и текущих работах на территории.

Было отмечено, что данная территория более 150 лет подвергалась сильному загрязнению отходами нефтяной промышленности, из-за чего здесь образовались многочисленные нефтяные озёра, и ранее она была известна как «Чёрный город». По инициативе президента Азербайджана эта зона была преобразована в уникальный экологический проект мирового уровня и современный жилой район.

Проект «Белый Город» считается одним из самых ярких примеров современной градостроительной концепции в мире. Его реализация началась 24 декабря 2011 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Проект разработан на основе принципов экологической чистоты, устойчивого развития и «умного города».