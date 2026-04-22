Спасатели обнаружили тела двух человек, погибших в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, после происшествия 8 человек были размещены в пунктах временного размещения.

08:55 Украинские беспилотники атаковали Сызрань, произошло обрушение подъезда жилого дома.

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщили в МЧС.

Разборы завалов продолжаются, под обломками могут быть ещë люди. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

По данным минобороны России, за ночь ПВО сбила 155 украинских дронов над регионами России.