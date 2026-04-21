Папа Лев XIV в рамках турне по четырем странам Африки в своей речи в Экваториальной Гвинее предупредил, что будущее человечества находится под угрозой «трагической опасности» из-за продолжающихся войн и нарушения международного права.

Папа Римский осудил то, что он назвал «колонизацией» нефтяных и минеральных ресурсов Земли, которая, по его словам, провоцирует кровавые конфликты.

«Судьба человечества находится под угрозой «трагической опасности», если не изменится подход к политической ответственности и не будет обеспечено уважение к институтам и международным соглашениям», — сказал Папа Римский.

В своем выступлении глава Католической церкви заявил: «Богу этого не нужно».

Папа Лев XIV, посетивший Экваториальную Гвинею в рамках заключительного этапа своего амбициозного 10-дневного турне, во время своего пребывания в Африке выработал новый, более решительный стиль выступления, резко осуждая войну, неравенство и глобальное лидерство, пишет Reuters.

В понедельник на мероприятии в Анголе он предупредил , что многие люди в мире «подвергаются эксплуатации со стороны авторитарных режимов и обмануты богатыми».