UFC подписал долгосрочное соглашение с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и компанией Baku City Circuit до 2028 года.

Документ предусматривает ежегодное проведение турниров UFC Fight Night в Баку. Первый турнир запланирован на 27 июня и пройдет на Национальной арене гимнастики.

Глава UFC Дэйна Уайт отметил высокий интерес местной публики к спорту и назвал Баку одним из лучших городов для проведения событий. Министр Фарид Гайыбов подчеркнул, что сотрудничество усилит позиции страны как международной спортивной площадки.

В Baku City Circuit ожидают рост интереса и числа гостей, отмечая, что турниры станут ежегодной частью спортивного календаря столицы.

Как ранее писал Minval Politika, UFC планирует сделать турниры в Баку ежегодными.