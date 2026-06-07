Важная линия электропередачи на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине вновь работает. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу, 6 июня, сообщило в социальной сети X, что после 15-часового отключения внешнее электроснабжение крупнейшей атомной станции Европы восстановлено. До этого, по данным МАГАТЭ, станция для охлаждения шести заглушенных реакторов была вынуждена перейти на резервные дизельные генераторы.

Это был уже 18-й перебой с внешним электроснабжением за время войны в Украине и один из самых продолжительных. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что инцидент ясно демонстрирует крайнюю уязвимость энергосети и неотложность проблемы.

До начала войны станция была подключена к десяти линиям электропередачи, затем их число сократилось до одной, и лишь после ремонта добавилась вторая.