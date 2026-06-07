Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит экзамен для желающих продолжить службу на административно-руководящих, административно-исполнительных должностях, а также для лиц, поступающих на госслужбу.

Как сообщает ГЭЦ, экзамен проводится в Баку и Нахчыване в электронном формате в два этапа — в 10:00 и 16:00. Кандидаты могут ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного на него времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ.

Успешно сдавшие экзамен по приему на госслужбу, для получения сертификата должны заполнить форму на портале ГЭЦ с 8 по 22 июня. В целях проверки достоверности представленных кандидатом данных к форме необходимо приложить сканированные копии следующих документов:

— копия документа о высшем образовании;

— копия трудовой книжки (при наличии).

В случае невозможности проверки достоверности внесенных в форму данных и приложенных документов посредством государственных электронных информационных средств кандидат должен в течение пяти рабочих дней представить в ГЭЦ заверенные в установленном порядке копии или оригиналы данного документа (документов) в целях идентификации.

Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать 8, 9 и 10 июня с 14:00 до 17:00 в административном здании ГЭЦ по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Гасана Алиева, 299.