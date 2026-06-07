В парламентской республике премьер-министр может выдвигаться кандидатом и более двух раз. Об этом заявил журналистамспикер парламента Ален Симонян.

В ответ на замечание журналистов о том, что премьер-министр Никол Пашинян баллотируется на третий срок премьер-министра, тогда как раньше критиковал за подобное Сержа Саргсяна, Симонян отметил, что при парламентско-президентской форме правления (при которой Саргсян был президентом) он отбыл два президентских срока. После перехода страны к парламентской форме правления, он обещал не выдвигать свою кандидатуру в премьер-министры, но нарушил обещание.

В целом, отметил Симонян, в странах с парламентской формой правления многие лидеры исполнительной власти выдвигались на должность по нескольку раз, к примеру, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, и премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Тони Блэр.

«Я считаю нормальным то, что предусмотрено законом», — заявил Симонян, добавив, что ожидает выдвижения Пашиняна и в 2031 году.