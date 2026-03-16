UFC рассматривает Азербайджан, как одну из своих ключевых регулярных локаций. Согласно информации инсайдеров, руководство лучшей лиги мира планирует придать турнирам в Баку ежегодный статус, а очередное бойцовское шоу в столице республики может состояться уже в июне текущего года.

По предварительным данным, турнир серии UFC Fight Night запланирован на 28 июня. Несмотря на то что официального анонса от промоушена еще не последовало, источники, близкие к ситуации, утверждают, что подготовка к мероприятию идет полным ходом.

Напомним, что дебют UFC в Азербайджане состоялся 21 июня 2025 года. Турнир UFC on ABC 8, прошедший на знаменитой арене Crystal Hall, вызвал большой ажиотаж. В главном поединке того вечера топовый полутяжеловес Халил Раунтри одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом Джамалом Хиллом.