Директор ФБР Кэш Патель подал в суд на журнал The Atlantic после материала, критикующего его за якобы чрезмерное употребление алкоголя, пишет Reuters.

По данным агентства, Кэш Патель подал иск о клевете. В нем запрашивается компенсация в размере 250 миллионов долларов. Как указано в иске, журнал опубликовал статью, «полную ложных и явно сфабрикованных обвинений, призванных подорвать репутацию директора Пателя и сместить его с должности».

The Atlantic разместил материал 17 апреля, в котором указывалось, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Кэша Патела. По данным журнала, глава ФБР якобы часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом и злоупотребляет алкоголем.