Власти Германии планируют запустить первый термоядерный реактор, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по словам которого правительство страны «сделало ставку на технологию ядерного синтеза».

Его цитирует ТАСС.

«Это будет революция в области производства энергии и в энергоснабжении нашей страны», — подчеркнул Мерц. «Это большой прорыв», — поделился также политик.

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер анонсировал проект по строительству в регионе малого модульного ядерного реактора, высказав мнение, что в качестве топлива для него можно было бы использовать ядерные отходы.