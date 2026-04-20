Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 21–22 апреля посетит Турцию с официальным визитом, сообщает пресс-служба НАТО.

В рамках поездки он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Хаканом Фиданом и министром национальной обороны, генералом Яшаром Гюлером.

Также генсек альянса посетит один из объектов оборонной промышленности Турции.

«Визит будет посвящен вопросам сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также взаимодействию Турции с НАТО», — говорится в сообщении.