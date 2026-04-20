Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на данные мониторинга и анализа компаний SynMax и Kpler.

По данным телеканала, за последние 12 часов через пролив прошло всего три судна.

Танкер для перевозки нефтепродуктов Nero, находящийся под санкциями Великобритании, покинул Персидский залив и в настоящее время проходит через пролив. Еще два судна — химический танкер и танкер для сжиженного нефтяного газа (LPG) — по отдельности вошли в Персидский залив через этот маршрут.