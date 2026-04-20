Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что многолетняя практика общения с Азербайджаном и Турцией через третьи страны приводила к искажению позиций и мешала достижению мира.

При этом стоит отметить, что именно Баку на протяжении долгого времени последовательно призывал к прямому диалогу с Ереваном, выступая за отказ от посредников и необходимость непосредственных контактов между сторонами.

По его словам, «90 процентов или более наших заявлений и планов мы обсуждали через третьи страны», однако такой формат не давал гарантии точной передачи информации.

«Когда вы общаетесь с кем-то через третье лицо, вы никогда не можете быть уверены, что это третье лицо правильно передает ваши сообщения адресату. У третьего лица могут быть свои интересы и представления», — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что именно это стало одной из причин отсутствия мира в регионе на протяжении многих лет.

«Именно поэтому в нашем регионе много лет не устанавливался мир», — заявил премьер.

Пашинян сообщил, что Ереван пересмотрел подход и сделал ставку на прямой диалог с Баку и Анкарой.

«Если нам есть о чем поговорить с Турцией и Азербайджаном, то почему бы не поговорить напрямую? Это единственная гарантия того, что наше сообщение дойдет до адресата без искажений», — сказал он.

При этом Пашинян признал, что переход к прямым контактам вызывает критику внутри страны, где его обвиняют в «протурецкой» и «проазербайджанской» позиции.

«Мы предпочитали, предпочитаем и будем предпочитать прямое общение, не исключая участия третьих стран там, где это необходимо», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, именно изменение подхода к коммуникации стало одним из факторов, позволивших добиться текущего уровня мира в регионе.