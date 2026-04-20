Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем между Арменией и Азербайджаном могут быть установлены деловые связи. По его словам, это станет одним из ключевых инструментов институционализации мира между двумя странами, сообщают армянские СМИ.

Выступая на презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор», Пашинян также подчеркнул приоритет нормализации отношений с соседними государствами.

Он отметил, что развитие связей с соседями играет важную роль в формировании сбалансированной внешней политики Армении. «Регионализация играет ключевую роль в формировании сбалансированной внешней политики, главной целью которой является обеспечение способности Армении не только жить, но и устойчиво развиваться в своей среде без внешней поддержки. В этом контексте дальнейшее развитие отношений с Грузией, Ираном, Турцией и Азербайджаном имеет большое значение, и партия будет следовать этим путем», — цитируют его армянские СМИ.

По его словам, для углубления регионального сотрудничества необходима полная разблокировка транспортной инфраструктуры, включая реализацию проекта TRIPP и ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри–Карс. Это, как считает премьер, будет способствовать укреплению мира и экономического взаимодействия в регионе.