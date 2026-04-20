В Украине провели опрос, и его результаты оказались довольно странными: отношение к Азербайджану «ухудшилось».

По данным Active Group и Experts Club (март 2026), доля положительных оценок упала с 56,7% до 44,3%. При этом негатив вырос незначительно — с 5,7% до 6,5%, а почти половина респондентов (47,1%) заняли нейтральную позицию.

Структура ответов указывает на размывание восприятия: 14,2% оценивают Азербайджан полностью положительно, 30,1% — скорее положительно, тогда как «скорее негативно» — 4,9%, «полностью негативно» — 1,6%. Ещё 2,1% затруднились ответить.

Эксперты при этом подчёркивают: речь идёт не о росте критики, а о переходе части аудитории в нейтральную зону — на фоне снижения медийного присутствия и актуальности темы. В итоге имидж Азербайджана в Украине, отмечают авторы исследования, становится менее определённым и более зависимым от внешних факторов.