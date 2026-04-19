20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. По данным Национальной гидрометеорологической службы, местами осадки могут усиливаться, возможны грозы. В утренние часы не исключено кратковременное усиление дождя, однако днём осадки прекратятся. Будет дуть северо-западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10…+13°C, днём +14…+17°C. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 70–80%.

В регионах страны также ожидаются периодические осадки. В отдельных районах дожди могут быть интенсивными, возможны грозы и град, а в горных районах — снег. Местами прогнозируется туман. Западный ветер будет умеренным, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+11°C, днём +14…+18°C, в горах — ночью +2…+7°C, днём +8…+13°C.