Мировые цены на медь продолжают расти, несмотря на геополитическую напряжённость, связанную с ситуацией вокруг Ирана. Как сообщает Mining.com, стоимость металла уже превышает $13 тыс за тонну и приближается к историческим максимумам.

В частности, майские фьючерсы на медь на Нью-Йоркской бирже сейчас торгуются на уровне около $13 480 за тонну.

Напомним, что в конце января цены почти достигали отметки в $14 тыс, однако затем временно снизились на фоне обострения конфликта. С конца марта котировки вновь пошли вверх.

Основной причиной роста эксперты называют увеличение активности медеплавильных предприятий, прежде всего в Китай. По данным индекса SAVANT Global Copper Smelting Index, уровень загрузки заводов в мире сейчас даже выше, чем в январе. Если тогда простаивало около 14,3% мощностей, то сейчас этот показатель снизился до 11,7%. В Китае уровень простаивающих мощностей и вовсе составляет всего 3,9%.

При этом в самом Иране после начала конфликта работа двух медеплавильных заводов была приостановлена. В Европе уровень простаивания превышает 6%, а в Северной Америке достигает более 32%.

В долгосрочной перспективе цены на медь демонстрируют устойчивый рост. Если три года назад металл стоил в пределах $8–9 ты за тонну, то с середины 2025 года его стоимость стабильно превышает $10 тыся. Среди ключевых факторов — активное развитие возобновляемой энергетики и производство электромобилей.