В столице Азербайджана 18 апреля по инициативе Исполнительной власти города Баку прошёл очередной общегородской субботник, направленный на повышение уровня санитарной чистоты в весенний период.

В ходе работ с раннего утра как в центре города, так и в посёлках Баку проводилась комплексная очистка улиц и проспектов. Спецтехника коммунальных служб осуществляла мойку дорог с применением безопасных для растений и окружающей среды средств, а также выполняла тщательную уборку придорожных территорий.

Кроме того, были очищены тротуары, бордюры, осветительные столбы, ограждения, скамейки в парках и зонах отдыха, а также автобусные остановки. Параллельно проводились работы по уборке дворов и жилых кварталов. Витрины объектов общественного питания, торговли и других заведений были приведены в порядок, вокруг них выполнены работы по благоустройству.

Сотрудники Объединение зелёного хозяйства города Баку в течение дня занимались очисткой деревьев и зелёных насаждений от пыли, проводили агротехнический уход, а также обрезку повреждённых ветвей. Одновременно высаживались сезонные цветы и создавались декоративные цветочные композиции.

Масштабные работы по уборке, охватившие все районы столицы, внесли вклад в дальнейшее улучшение санитарного состояния Баку в весенний сезон.