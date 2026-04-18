Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку оборудования и необходимых товаров для создания лабораторной сети, предназначенной для диагностики туберкулёза среди групп повышенного риска.

Как следует из информации о закупке, проект направлен на расширение доступа к услугам по выявлению и диагностике заболевания, а также на усиление системы раннего выявления туберкулёза в стране.

Закупка проводится в рамках тендера № 2026/AT/01824/V1. Ориентировочная стоимость проекта составляет 72 356,67 маната.

Тендер был опубликован 18 апреля 2026 года, приём предложений завершится 13 мая, в этот же день состоится вскрытие конкурсных предложений.