Вооруженный мужчина застрелил 5 человек в Голосеевском районе Киева, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

19:34 Спецназ ликвидировал стрелявшего в Киеве. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко.

19:13 Неизвестный открыл стрельбу из автомата по прохожим в Киеве, сообщают украинские СМИ.

«В Голосеевском районе мужчина открыл стрельбу по людям. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок.

По данным местных СМИ, стрелявший укрылся в одном из супермаркетов и взял заложников, здание окружено спецслужбами.

