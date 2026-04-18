Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Иордании Айманом Сафади на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщил Байрамов в социальной сети X, стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Отмечается, что в ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего укрепления дружественных и партнёрских связей между двумя странами, а также расширения сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Министр отметил, что Баку и Амман намерены активизировать совместные усилия для развития взаимодействия в различных сферах.