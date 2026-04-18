16–18 апреля представительная азербайджанская делегация во главе с президентом Ильхамом Алиевым приняла участие в работе 5-го Анталийского дипломатического форума, который в последние годы закрепляется как одна из ключевых площадок для неформальной сверки позиций по наиболее чувствительным вопросам международной повестки.

​Одним из наиболее показательных событий, позволяющих раскрыть суть азербайджанской внешней политики на современном этапе, стало выступление в рамках мероприятия помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Отталкиваясь от происходящих в мире событий, которые Гаджиев охарактеризовал как «глобальный дефицит безопасности», он обосновал переход Баку к модели региональной субъектности как альтернативы неэффективным внешним механизмам регулирования. Посредством приведения прямых аналогий, в частности через критику Минской группы ОБСЕ, которая в ходе многолетнего армяно-азербайджанского конфликта занималась лишь тем, что пыталась зафиксировать интересы внешних игроков на Южном Кавказе, проводился тезис о том, что длительное внешнее посредничество не только не решает конфликты, но и консервирует их. Тогда как по-настоящему устойчивый результат достигается при условии, что региональные страны сами берут на себя ответственность за происходящие процессы.

​Через эту призму региональная субъектность раскрывается как совокупность трёх взаимосвязанных элементов — ответственности, лидерства и интеграции. Ответственность означает отказ от ожидания решений извне, лидерство — готовность формировать повестку, а интеграция — создание устойчивых форматов взаимодействия внутри региона. Гаджиев подчеркнул, что речь идёт не о теоретической конструкции, а о практике, уже реализуемой через институционализацию стратегического союза с Турцией и его расширение в сеть двусторонних и многосторонних форматов, включая конфигурации Турция–Азербайджан–Грузия и Турция–Азербайджан–Иран. Эти механизмы позиционируются как зарождающаяся альтернативная архитектура координации и безопасности.

​Мирная повестка с Арменией, включающая реализацию первого трека – официального и второго трека – серии неофициальных контактов представителей гражданского общества является частью создаваемой новой архитектуры безопасности. К этому следует добавить и начавшиеся и активно развивающиеся торгово-экономические отношения между Баку и Ереваном, создающие новую геоэкономическую реальность в регионе. Причем для Баку важно также проецирование двустороннего азербайджано-армянского диалога на южно-кавказскую систему отношений. Речь идет о формировании инклюзивного региона Южного Кавказа, где существуют перспективы сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном.

Ключевую роль в закреплении субъектности играет геоэкономика. Энергетические и транспортные проекты, такие как Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Тбилиси–Карс, являются доказательством способности региона самостоятельно создавать инфраструктуру, имеющую значение для глобальных рынков. По убеждению Баку, субъектность подтверждается не декларациями, а контролем над потоками энергии и грузов, которые интегрируют регион в мировую экономику на правах активного участника.

Инструментом активного участия в формировании региональной повестки выступает формирование новых транспортных коммуникаций. Именно они, вписываясь в систему коридоров Север-Юг и Восток-Запад, позволяют региону выступать важнейшим связующим звеном в цепочках поставок. Среди таких коммуникаций проект TRIPP, который обозначается как стратегически важный коридор, соединяющий Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу, и приобретает особую ценность.

Как известно, данный проект, интегрируясь в более широкий маршрут Зангезурского транспортного коридора, включает участие Азербайджана, Армении и США и является инклюзивной платформой, где Армения рассматривается как транзитный участник новой архитектуры. При этом азербайджанская сторона вписывает проект в более широкую концепцию «четырёх морей» — Каспийского, Чёрного, Средиземного и Адриатического, что существенно расширяет его географический и геоэкономический масштаб. На сегодняшний день отдельные участки Зангезурского коридора на территории Азербайджана близки к завершению, а реконструкция нахчыванского участка завершится до конца 2026 года, при этом работа ведётся в координации с США и европейскими партнёрами.

В более широком контексте азербайджанская внешняя политика выводится за рамки Южного Кавказа, вписываясь в более сложную систему региональных связей. Азербайджан одновременно позиционируется как часть Южного Кавказа, тюркского мира, Центральной Азии и сопредельного Ближнего Востока. Такая конструкция позволяет Баку повышать стратегическую гибкость, встраиваясь сразу в несколько макрорегиональных систем и минимизируя зависимость от любого из них. При этом региональная субъектность не означает изоляции и концентрации внимания в пределах своих регионов— напротив, она должна служить основой для более равноправного взаимодействия с внешними центрами силы.

В совокупности для Баку Южный Кавказ выступает в качестве геополитического пространства, где правила формируются изнутри, а внешние акторы могут участвовать, но не определять повестку. Это попытка не только описать текущую линию азербайджанской внешней политики, но и закрепить представление о ней международного восприятия, с целью усиления роли страны в качестве одного из ключевых участников формирующейся региональной системы отношений.