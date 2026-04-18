Железнодорожная станция Кюрдамир сегодня введена в эксплуатацию для пассажиров. Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

На станции Кюрдамир предусмотрена остановка поездов по рейсам Баку–Газах–Баку, Баку–Балакян–Баку, Баку–Агдам–Баку, а также по рейсам Баку–Агстафа–Баку, назначаемым в выходные и праздничные дни.

Минимальная стоимость билетов по направлению Баку–Кюрдамир составляет 11,10 манатов. Поезд преодолевает расстояние в 203 км за 2 часа 11 минут. Отметим, что до пандемии поезда из Баку до Кюрдамира добирались за 3 часа 11 минут.

Продажа билетов осуществляется с 17 апреля через официальный веб-сайт АЖД (ticket.ady.az), приложение ADY Mobile и железнодорожные кассы.