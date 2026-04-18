Производители шоколада ищут альтернативы какао из-за нестабильных цен на рынке в последние два года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Спрос на какао в Европе упал на 7,8% в годовом исчислении. В Северной Америке снижение составило 3,8% в первом квартале, хотя цена какао в феврале опустилась ниже $2,9 тыс. за тонну после рекордных $12 тыс. за тонну в декабре 2024 года. Все эти трудности связаны с засушливой погодой и болезнями растений, отмечает издание.

Сейчас шоколатье ищут замены традиционному какао. В числе альтернатив — изменение рецептур, замена какао на другие ингредиенты и разработка искусственных заменителей. Швейцарский пищевой гигант Nestle настолько переработал рецептуру нескольких изделий, что лишился права называть их шоколадом на территории Великобритании. Компания также разработала «шоколадоподобные продукты без какао», в их основе — обжаренные семена подсолнечника и овса.