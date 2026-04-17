Трое вооруженных грабителей, два часа удерживавших 25 заложников в банке в Неаполе, скрылись через дыру в полу, сообщает Fanpage.it.

Как пишет издание, грабители, проникшие в отделение банка Crédit Agricole и взявшие в заложники клиентов и сотрудников, носили балаклавы с масками кинематографических персонажей. Они были вооружены, но оружие при этом не применяли.

Издание приводит свидетельства находившихся в банке в момент нападения. По их словам, грабители заперли их всех в одном помещении. Примерно через час после начала ограбления к отделению прибыли правоохранители, которые окружили банк. Однако к моменту освобождения заложников грабителей там уже не было.

Согласно публикации, сотрудники правоохранительных органов начали осматривать канализацию. Но обнаружить на месте кого-либо из злоумышленников не удалось.

Как сообщает издание, полиция и технические службы нашли под землей 12-метровую галерею, вертикальный колодец для входа в отделение банка и туннель в канализацию. Подготовка к ограблению заняла несколько месяцев.

При этом неизвестно, смогли ли грабители скрыться с добычей, так как их целью, очевидно, были депозитные ячейки, содержание которых неизвестно даже самому банку, а в отделении не было наличных. Поэтому ущерб на данный момент не поддается оценке.

Ограбление произошло 16 апреля. Шести заложникам потребовалась медицинская помощь, но серьезных травм они не получили.