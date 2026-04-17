Иран опасался атаки на свою делегацию после переговоров в Исламабаде, поэтому Пакистан обеспечил ей усиленное воздушное сопровождение.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, ВВС Пакистана задействовали около двух десятков истребителей, а также систему воздушного предупреждения и контроля для защиты самолётов с иранскими переговорщиками, возвращавшимися в Тегеран.

По данным собеседников агентства, в Тегеране не исключали попытки атаки со стороны Израиля и считали делегацию потенциальной целью.

Источник в сфере безопасности отметил, что операция была масштабной: пакистанские самолёты встретили борт в своём воздушном пространстве и сопровождали его до безопасной зоны.

Участники переговоров подтвердили, что аналогичные меры могут быть применены и в дальнейшем — в том числе на фоне подготовки второго раунда переговоров Ирана и США, который, по словам Дональда Трампа, может состояться уже в ближайшие выходные.