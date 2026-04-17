Обнародован прогноз погоды на 18 апреля.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–13 градусов тепла, днем — 16–21 градус. Атмосферное давление снизится с 765 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–70 процентов.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако вечером в некоторых западных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. В отдельных горных районах ночью и утром ожидается туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8–11 градусов тепла, днем — 18–23 градуса. В горах ночью ожидается 0–5 градусов тепла, днем — 10–15, местами до 18 градусов тепла.