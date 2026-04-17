Азербайджан обогнал Россию и Армению в рейтинге скорости интернета Speedtest Global Index.

Согласно опубликованным данным, Азербайджан занимает 81-е место в мире по скорости фиксированного интернета со средней скоростью около 91.37 Мбит/с.

Россия заняла 82 место со скоростью 91.29 Мбит/с.

Армения заняла 91 место со скоростью 84.16 Мбит/с.

В рейтинге мобильного интернета Азербайджан занял 50 место со скоростью 95.43 Мбит/с., Армения — 60 место со скоростью 77.50 Мбит/с, а Россия из данного рейтинга исключена.