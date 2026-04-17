Ситуация в Ормузском проливе оказывает серьезное влияние на глобальную энергетическую безопасность.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая в рамках Пятого Анталийского дипломатического форума.

Министр отметил, что через Ормузский пролив, по оценкам, проходит около 12 миллионов баррелей нефти в сутки.

По его словам, часть этих объемов направляется в Европу, при этом через данный маршрут поступает более 8% сжиженного природного газа, 7% нефти, а также около 40% авиационного топлива и дизельного топлива, поставляемых в европейские страны.

Парвиз Шахбазов подчеркнул, что именно поэтому Европа остается уязвимой с точки зрения процессов, происходящих в Ормузском проливе.

Он также отметил, что около 90% поставок энергоресурсов направляется в Азию, добавив, что кризис носит глобальный характер и не ограничивается только Европой.

По словам министра, энергетическая безопасность не может быть обеспечена в краткосрочной перспективе и требует учета как текущей ситуации, так и долгосрочных факторов.

Он заявил, что Азербайджан на протяжении многих лет проводит диверсификацию экспорта нефти и газа и в настоящее время поставляет нефть примерно в 20 стран мира, включая государства Европы и Азии.

Парвиз Шахбазов также отметил, что Азербайджан расширил экспорт природного газа в европейские страны, и сегодня из 16 стран-импортеров газа 10 являются членами Европейского союза.

Министр подчеркнул, что Азербайджан выступает ответственным партнером в рамках формата ОПЕК+, а также активно участвует в решении вопросов глобального энергетического рынка, в отдельных случаях выполняя и посредническую роль.