На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке, заканчивается еда, сообщает USA Today.

По словам военных, питание резко ухудшилось: порции минимальные, продукты низкого качества, экипажи делят еду и часто остаются голодными. Свежих овощей и фруктов нет, фиксируется нехватка даже средств гигиены. Моральный дух падает.

Семьи пытаются отправлять посылки, однако с апреля доставка военной почты в регион приостановлена.

Корабли находятся в море длительное время: Tripoli — более месяца, другие — значительно дольше. Авианосец USS Gerald R. Ford 15 апреля установил рекорд по длительности развертывания со времён холодной войны — 295 дней.