Силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил из Сирии. Об этом сообщили в сирийском МИД.

Там заявили, что, по мнению правительства Сирии, решение Вашингтона завершить свою военную миссию в стране «отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие» американского военного присутствия в сирийском государстве — «а именно противодействие региональному подъему ИГИЛ — кардинально изменились».

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, сегодня Сирия находится в положении, позволяющем ей возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом.