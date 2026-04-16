В Бинагадинском районе в результате операции у задержанных изъято 54 килограмма наркотиков.

Как сообщили в МВД, сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции были проведены операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе мероприятий у подозреваемых в наркокурьерской деятельности на территории столицы Эльнура Мамедова и его знакомого Эльмара Балишова изъято 14 кг 131 г опия и марихуаны, у Хикмета Керимли — 24 кг 256 г марихуаны, у Вюсала Имамова — 2 кг 300 г марихуаны, а также 500 психотропных таблеток, у Мовлюда Алиева — 7 кг 527 г марихуаны и опия, у Санани Сулейманова — 5 кг 815 г марихуаны и опия.

В результате операций из незаконного оборота в общей сложности изъято 54 кг наркотических средств.

Задержанные заявили в своих показаниях, что приобретали наркотики через граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, с которыми они познакомились в социальных сетях, и планировали распространять их на территории столицы, доставляя по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело.