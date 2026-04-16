Гнев Трампа по Ормузскому проливу разлился столь широко, что поставил НАТО перед угрозой ухода из него «дойной коровы» блока — США. По крайней мере, такой вывод можно сделать из риторики американского лидера, фактически объявившего жесткую линию в отношении европейских членов альянса и Евросоюза; резко высказавшегося в адрес Папы Римского и столкнувшегося с определёнными репутационными издержками после проигрыша партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, что лишило хозяина Белого дома одного из ключевых политических опор в ЕС. Насколько далеко Трамп готов зайти в своих угрозах в адрес НАТО и Европы — и являются ли эти заявления частью политической риторики?

В то время как Брюссель преждевременно празднует победу Петра Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии, перед президентом США разворачиваются сразу три дополнительных фронта. Строго говоря, разворачивает он их сам – против НАТО и особенно его европейских членов, «бросивших» американского лидера без существенной помощи в ситуации вокруг Ирана и закрытия им Ормузского пролива. И даже против Папы Римского, не разделяющего воинственность Трампа и его администрации.

Американский лидер в своей критике альянса почти достиг апогея: он заявил, что считает неразумным трату денег США на то, чтобы помогать блоку «защищаться от России». По его словам, речь идет о триллионах долларов, что видится ему «смехотворным». «Я думаю, — сказал Трамп, — что этот вопрос будет очень серьезно изучен». Он заявил о своей «разочарованности» в НАТО, который не поддержал США в его действиях против Ирана и в ситуации с Ормузским проливом: «мы тратим, а они нас не поддержали». По его мнению, и в будущем союзники США по НАТО могут не оказать поддержки в критических, для США, ситуациях.

Теперь в мире гадают, означают ли речи Трампа, что США выйдут из НАТО. Европа паникует: американский лидер «вызвал на ковер» генсека альянса Марка Рютте и устроил ему колоссальный нагоняй – информацией об этом пестрела западная пресса, особенно – американская. Если коротко и «мягко говоря», Трамп предъявил претензии к союзникам и пригрозил ответными мерами со стороны Вашингтона.

Самой жесткой может стать выход США из НАТО – в качестве крайнего случая. Но, во-первых, этот почти невероятный исход будет носить кратковременный характер, поскольку следующий президент США с большой долей вероятности вернет страну в блок. Кроме того, для выхода из НАТО потребуется согласие Конгресса, которого тот не даст. И тут «Я так хочу!» Трампу не поможет.

Станет ли он играть с априори провальным результатом, в то время как главенствовать, хоть и не вполне удачно, как показали иранские события, пусть и в «таком» блоке, — вопрос престижа США и их претензии на мировое лидерство. И если оно, как в случае с Ираном и Евросоюзом, сейчас сильно хромает, это еще не означает, что США откажутся от контроля над ЕС и удовольствия его унижать.

Трамп, в качестве пугалки для европейцев, может вывести – но всего лишь часть – своего воинского контингента (а он исчисляется 80 тыс. человек) с дислоцированных в ЕС военных баз США, на которых, в том числе, размещено американское ядерное оружие. Таких стран – пять, баз – шесть: в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Охрану этого «добра» в мирное время несут американские военные, что видится серьезным основанием не выходить из НАТО, однако добиться того, чтобы входящие в него государства вносили в блок 5% от своего ВВП. Впрочем, столь высокую планку они не осилят, поэтому Трампу придется согласиться на меньшее при постоянных обвинениях членов альянса в любви к халяве.

Евросоюз, понятно, не хочет выхода США из блока, потому как создавать единую – ЕСовскую – армию, о которой талдычат чуть ли не десятилетиями, – Европе не удалось даже в ее лучшие времена. Но, вероятно, в «лучшие» такой необходимости не было. А теперь ей — хоть и «гордой», но весьма оголенной — приходится покупать вооружение у США. Пока это устраивает обе стороны: американцы обогащаются, а европейцам приобретать вооружение у США на текущий момент экономнее, чем вкладываться в создание собственной армии. Но в таких неравных условиях это создает почву для шантажа Европы со стороны США.

Таким образом, угроза выхода США из НАТО — даже при Трампе — скорее выглядит как элемент политической риторики, чем как неизбежный сценарий.

Между тем в рядах альянса – явный разброд, работающий на ослабление его военной мощи. Разрыв между Трампом и лидерами западноевропейских стран расширяется при том, что если последние действительно опасаются «российской угрозы», без США им не обойтись. И, кстати, на почве понимания – не понимания такой угрозы, развал того, что именуется «коллективным Западом» с его «коллективной обороной», неизбежен. И довольно громкий звонок, говорящий о такой неизбежности, прозвучал уже тогда, когда Трамп пожелал забрать Гренландию у Европы, а последняя не соглашается ее «отдать».

Еще одна «гроздь гнева» Трампа сорвалась на Папу Римского – Лев XIV не скрыл своего неприятия силовыми действиями США в Венесуэле и Иране. Действуя в рамках шаблона «Кто не снами (со мной), тот против нас (меня)», американский лидер заявил, что Лев XIV «слаб в борьбе с преступностью и ужасен в вопросах внешней политики». И вообще, как выяснилось, «Мне (Трампу) гораздо больше нравится его брат Луи, потому что он полностью поддерживает MAGA. Он все понимает».

Трамп обвинил Папу Льва в том, что тот «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия» и заявил, что ему не нужен Папа, считающий ужасным нападение США на Венесуэлу, поставлявшую огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты. И «Мне не нужен Папа, который критикует американского президента за то, что я выполняю то, для чего меня избрали подавляющим большинством голосов. Я снизил уровень преступности до исторического минимума и создал крупнейший фондовый рынок в истории».

Более того, «Лев должен быть мне благодарен, потому что, как всем известно, его назначение стало огромной неожиданностью. Его не было ни в одном списке возможных кандидатов, и он был выбран Церковью только потому, что он американец. Многие считали, что это лучший способ наладить отношения с президентом Дональдом Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане».

Ну и все в таком же духе с последующим призывом: «Может кто-нибудь сказать Папе Льву, что Иран убил по крайней мере 42 000 невинных, полностью безоружных протестующих за последние два месяца, и что обладание Ираном ядерной бомбой абсолютно неприемлемо».

Лев XIV не стал вступать в перепалку с Трампом, заявив лишь, что продолжит выступать против войн. Но на оскорбительные высказывания Трампа отреагировали многие, и первыми это сделали американские католические епископы. В частности, председатель Конференции католических епископов США, архиепископ Пол Кокли заявил: «Я глубоко опечален тем, что президент решил написать столь оскорбительные слова в адрес Святого Отца. Папа Лев не является соперником Трампа или политиком. Он наместник Христа, и его слова основаны на истине Евангелия и заботе о душах людей».

Так что, похоже, Трамп вышел на «тропу войны» и с католической церковью, по меньшей мере – с нынешним ее главой.

И, наконец, за очень короткий период удар по нему нанесло поражение премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. То есть, мало того, что американский лидер в лице Орбана и его политической команды потерял едва ли не единственный оплот в Евросоюзе, так еще его полная – если не навязчивая поддержка уходящего премьера — не только не поработала на победу правящей партии Венгрии, но и, возможно, в определенной степени способствовала ее проигрышу.

Известно, что Брюссель, с которым Трамп – «на ножах», активно проталкивал в венгерскую власть оппозиционного политика Петра Мадьяра – впрочем, уверенности в том, что он окажется именной той кандидатурой, о которой грезил «центр» — нет. Но по факту – и это должно быть крайне болезненно для Трампа – Брюссель переиграл президента США, очертив пределы его влияния в мире.

Как только Мадьяр при поддержке Брюсселя сорвал в Венгрии крупный политический куш, он сразу дал понять, что стоять на задних лапках перед США — не будет. В частности, на пресс-конференции для международной прессы Мадьяр заявил: «Сам я звонить Дональду Трампу не буду, но, если это сделают он или его администрация, мы готовы к сотрудничеству».

Из интервью Мадьяра венгерскому изданию Nepszava: «— Вы будете выстраивать отношения с США?

— Да, мы хотим конструктивных отношений с США. Это одна из ведущих стран мира и важный партнер для экономики Венгрии.

— Будет ли у вас «ваш Вашингтон»?

— Посмотрим. Но я не верю в политическое «дружеское сближение». Только в прагматичные отношения».

И вот что еще немаловажно для репутации «всемогущества» Трампа: «— Ваши сторонники ждут, что вы посадите Орбана. Вы это допускаете?

— Нет. Это не задача премьер-министра — преследовать лидеров других партий.

— Но ожидание такое существует.

— Задача правительства — обеспечить независимую судебную систему. А дальше уже она определяет ответственность».

То есть вопрос «определения ответственности независимой судебной системой» в отношении «близкого друга» американского президента можно считать открытым. Собственно, для Трампа важна не столько дальнейшая судьба Орбана, сколько провал его собственного влияния на Венгрию и Брюссель.

Закрыть все новые «тропы войны» Трампа вряд ли представляется возможным. Они, вероятно, будут множиться, что отразится на ближайших, осенью этого года, промежуточных выборах в Конгресс США.

И в качестве нового готовящегося «гамбита» для Трампа можно считать подготовку Европой плана создания широкой международной коалиции по возобновлению свободного судоходства в Ормузском проливе, который, как предполагается, вступит в силу после завершения войны с Ираном и с его согласия, но без участия Вашингтона, Тегерана и Тель-Авива. На 17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировали проведение онлайн-саммита с участием нескольких десятков стран для обсуждения механизмов надзора над Ормузским проливом после завершения конфликта. Приглашения на саммит направлены Индии и Китаю (примут ли они их – пока неизвестно), но – не США.

Понятно, что это вызывает новый разлив гнева Трампа, и его ответные действия на «сепаратизм» стран – участниц «плана», реализация которого, скорее, обречена на провал, ожидаемы. Важно, однако, то, что сама инициатива подтверждает если не полный разрыв, то сильное охлаждение трансатлантических отношений.

Добавим к этому отказ европейцев помочь Трампу в морской блокаде иранских портов, и получим опасную для мира картину раздрая коллективного Запада, которая еще будет дописана темными, жирными, хаотическими мазками.