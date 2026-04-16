В одном из автобусов, курсирующих по регулярному маршруту №17, находящемуся в эксплуатации ООО «BakuBus», была зафиксирована техническая неисправность.

Об этом сообщили в ООО «BakuBus», комментируя возгорание автобуса на проспекте Иншаатчылар в столице.

В структуре отметили, что причиной задымления стала утечка масла в трубопроводе системы охлаждения двигателя и его последующее испарение под воздействием высокой температуры.

«Пассажиры были оперативно выведены из автобуса и направлены в резервный транспорт, движение по маршруту было восстановлено в кратчайшие сроки», — добавили в«BakuBus».

09:45 В Ясамальском районе столицы произошёл пожар в автобусе.

Cообщается, что инцидент произошёл в утренние часы на проспекте Иншаатчылар.

