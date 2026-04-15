В Насиминском районе столицы пересечение улицы улица Гасана Алиева с Тбилисским проспектом впервые будет регулироваться светофорами, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что на пересечении улиц Шафаята Мехтиева с Тбилисским проспектом в Ясамальском район также будут приняты меры для обеспечения безопасности пешеходов. В этом направлении работы уже начаты.

В настоящее время продолжается установка в общей сложности 15 светофорных опор, 7 из которых — типа «L», 8 — типа «A».

Отметим, что проводимые работы связаны с изменениями в организации движения в рамках проекта Азербайджанского агентства наземного транспорта.