Следующий раунд ирано-американских переговоров состоится 16 апреля в Пакистане. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил корреспондент издания The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.

«Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде», — следует из публикации.

Напомним, 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.