В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены солнечные панели более чем на 2 000 жилых и общественных зданий.

Как сообщает Министерство энергетики, совокупная мощность установленных крышных солнечных панелей превышает 7 000 кВт.

Отмечается, что использование солнечных панелей, являющихся одним из ключевых элементов современной градостроительной политики, играет важную роль в превращении Карабаха и Восточного Зангезура в «зелёную энергетическую зону».

В министерстве подчеркнули, что данный подход повышает энергоэффективность и способствует устойчивому и экологически чистому развитию региона.