Иран сохранил значительную часть ядерного потенциала после ударов США и Израиля, что усиливает его позиции на переговорах. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, несмотря на разрушение ряда лабораторий и объектов, у Тегерана, вероятно, остались центрифуги и подземные мощности, где можно продолжать обогащение урана. Ключевым фактором называется запас около 450 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня — часть этих запасов, по информации МАГАТЭ, хранится в тоннелях под объектом в Исфахане.

Отмечается, что удары затронули исследовательские центры, инфраструктуру производства «желтого кека» и объекты, связанные с ядерной программой, однако полностью ее уничтожить не удалось. Некоторые подземные объекты, включая районы Натанза, могут оставаться недоступными даже для мощного американского оружия.

По оценке экспертов, это дает Ирану дополнительный рычаг давления на США, особенно на фоне контроля над Ормузским проливом. При этом Вашингтон по-прежнему требует полного отказа от обогащения урана, тогда как Тегеран настаивает на мирном характере своей программы.