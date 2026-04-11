В Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок, сообщает Hürriyet.

Обвинение направило в 10-й суд Стамбула обвинительные заключения с требованием пожизненного заключения и сроков от 1 102 лет до 4 596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама.

По данным издания, в ноябре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и 34 других высокопоставленных израильских чиновников, обвиняемых в геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.