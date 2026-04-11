В Габале прошёл круглый стол «Мост мира» с участием гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Во встрече приняли участие представители НПО, СМИ и аналитических центров.

Армянская делегация прибыла через сухопутную границу, пройдя все необходимые пограничные и паспортные процедуры. Этот шаг участники расценили как символ укрепления доверия между обществами двух стран.

В рамках диалога состоялись четыре сессии, на которых обсуждались геополитические процессы на Южном Кавказе и их влияние на мирный процесс. Эксперты обменялись мнениями о позициях и подходах своих стран к региональному развитию.

До начала встречи представители инициативы провели консультации с различными группами гражданского общества, чтобы изучить общественные ожидания. Их результаты были представлены в ходе отдельной сессии — участники обозначили ключевые опасения, ожидания и настроения в своих странах.

Заключительная часть была посвящена обсуждению возможных совместных и индивидуальных инициатив на следующих этапах мирного процесса.

Также участники круглого стола встретились с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, политического трека мирного процесса и роль гражданского общества в нормализации.

Диалог завершился пресс-конференцией. Участники подчеркнули, что альтернативы мирной повестке не существует, и выразили готовность продолжать совместные усилия по укреплению доверия.