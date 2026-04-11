В городе Габала в рамках инициативы «Мост мира» состоялась двусторонняя встреча за круглым столом с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении, в ходе которой прошла встреча с помощником президента Азербайджана — главой отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

В ходе встречи Хикмет Гаджиев провёл обмен мнениями с участниками, а также ответил на вопросы армянской делегации.

Было подчеркнуто, что правительство Азербайджана привержено мирной повестке.

Отмечается, что на встрече вновь была доведена до внимания приверженность страны согласованной в Вашингтоне мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, а также духу Вашингтонского саммита.

Также было отмечено формирование торговых отношений между двумя странами и обеспечение транзитного проезда товаров из Азербайджана в Армению. Подчёркнута реализация проекта TRIPP, который, как ожидается, изменит атмосферу в регионе и транспортную картину всего Южного Кавказа.

Хикмет Гаджиев заявил, что, как переговоры по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией носят двусторонний характер, так и контакты между гражданскими обществами и меры по укреплению доверия также должны носить двусторонний формат.

Помощник президента подчеркнул, что на фоне новых мировых потрясений и конфликтов обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе имеет особую важность.