Сегодня, 11 апреля, в Исламабаде состоятся переговоры между Ираном и США по вопросам урегулирования конфликта.

По данным СМИ, Пакистан заранее усилил меры безопасности и ограничил работу журналистов в районе правительственного квартала, вблизи парламента и президентского дворца.

Накануне вечером иранская делегация прибыла в столицу Пакистана. В её составе 71 человек — переговорщики, эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. Делегацию возглавляет спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, также в состав входит замглавы МИД Казем Гарибабади.

Американская делегация прибыла в Исламабад в ночь на 11 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники с пакистанской стороны. Самолет с представителями США приземлился спустя несколько часов после прибытия иранской стороны.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил в телеобращении, что предстоящие переговоры станут ключевыми для определения перспектив мирного урегулирования конфликта.