Подведомственные структуры Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов (ADSEA), включая Объединённую службу водоснабжения крупных городов и местные водоканалы, работают в усиленном режиме для откачки воды после ливней.

Как сообщили в агентстве, в настоящее время продолжаются работы по отводу скопившихся дождевых вод с территории Баку и Абшеронского полуострова.

На улице Бакиханова в посёлке Дигях, а также в районах, где отсутствует канализационная сеть, вода, скопившаяся во дворах и вокруг жилых домов, откачивается насосами и отводится в ближайшие водоёмы.

Также работы по откачке воды проводятся в посёлке Бузовна на улице Надира Гулиева, на территории Сабунчинского района, перед железнодорожным вокзалом, в посёлке Шувелан и жилом массиве Маяк, в поселке Новханы, в селе Маммедли и других населённых пунктах.