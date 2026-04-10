Армения и Россия обсуждают подготовку возможного визита председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой в Ереван.

Об этом заявил журналистам глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян, комментируя посещение накануне послом РФ Сергеем Копыркиным армянского Центризбиркома, передает ТАСС.

По его словам, встреча была запланирована заранее и не связана с визитом в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«По сути, он [Посол России в Ереване] пришел ознакомиться с ходом [предстоящих выборов] и для подготовки возможного визита председателя ЦИК России [в Армению]», — сказал Овакимян, назвав такие встречи нормальной практикой.

Он также рассказал, что в ходе последней встречи с Памфиловой, председатель ЦИК РФ пригласила его понаблюдать за сентябрьскими выборами в Госдуму РФ, а он в ответ пригласил ее в Армению понаблюдать за армянскими электоральными процессами, запланированными на 7 июня.