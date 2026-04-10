Представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Моджтаба Хаменеи в ближайшее время может обратиться к нации. По его словам, в Тегеране рассчитывают, что выступление верховного лидера состоится «очень скоро», и он напрямую обратится к гражданам страны.

Илахи также подчеркнул, что Хаменеи продолжает полностью контролировать ситуацию в стране и активно участвует в работе государственных институтов. Он отметил, что верховный лидер посещает свой офис, проводит встречи с официальными лицами, включая президента и представителей парламента, и принимает ключевые решения.

В частности, представитель заявил, что именно Хаменеи принимал решение о прекращении огня в конфликте с США и Израилем.