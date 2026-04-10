Работники с наркотической зависимостью будут проходить обязательные периодические и внеплановые медицинские обследования за счёт работодателя при выполнении трудовых функций.

Соответствующее положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсуждённом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, при приёме на работу по профессиям и должностям, для которых установлены ограничения для лиц с наркотической зависимостью, сотрудники будут проходить предварительное медицинское обследование. В дальнейшем, а также при исполнении трудовых обязанностей, в случае обоснованных подозрений в нахождении работника под воздействием психоактивных веществ, он может быть незамедлительно направлен на внеплановое медицинское обследование за счёт работодателя.

Отмечается, что указанные лица проходят медицинские проверки в соответствии с законом «О наркологической службе и контроле».

Законопроект был принят в первом чтении.